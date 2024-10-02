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"Укрпошта" почала розсилати повістки на Прикарпатті: що загрожує за неявку до ТЦК

Україна, Київ, Середа 02 жовтня 2024 18:58
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"Укрпошта" почала розсилати повістки на Прикарпатті: що загрожує за неявку до ТЦК Фото: Повістки в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Жителі Прикарпаття почали отримувати перші повістки, надіслані через відділення "Укрпошти".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

На Прикарпатті "Укрпошта" почала розсилати повістки військовозобов’язаним. Документи підписані електронними підписами начальників територіальних центрів комплектування та мають унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду.

Повістки надсилаються за наявними домашніми адресами військовозобов’язаних, і після отримання чоловіки призовного віку повинні з'явитися до ТЦК та СП протягом 14 днів. У разі ігнорування повістки особи будуть притягнені до адміністративної відповідальності, а ТЦК передасть дані до поліції для розшуку.

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрпошта" здійснює доставку повісток у вигляді рекомендованих листів, які необхідно підписати при отриманні. Як зазначив керівник компанії Ігор Смілянський, якщо отримувач не забирає лист, йому залишають повідомлення. Якщо лист після цього так і не отримано, він повертається відправнику – Міністерству оборони України.

Також ми писали, що адвокатка юридичної компанії "Ріяко і Партнери" Катерина Аніщенко в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, що в Україні люди все частіше дізнаються про мобілізацію через блокування банківських рахунків або повідомлення від банку, навіть якщо вони не отримували повісток. Це може трапитися, якщо особа проживає за іншою адресою і не повідомила про її зміну. Якщо повістка була відправлена на стару адресу, це може бути підставою для судового оскарження. Однак, якщо вимоги виконані, а людина свідомо не з'являється до ТЦК, юридична допомога може виявитися малоефективно.

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