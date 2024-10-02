"Укрпочта" начала рассылать повестки на Прикарпатье: чем чревата неявка в ТЦК

Повестки направляются по имеющимся домашним адресам военнообязанных и после получения мужчины призывного возраста должны явиться в ТЦК и СП в течение 14 дней. В случае игнорирования повестки лица будут привлечены к административной ответственности, а ТЦК передаст данные полиции для розыска.

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрпочта" осуществляет доставку повесток в виде заказных писем, которые необходимо подписать при получении. Как отметил руководитель компании Игорь Смилянский, если получатель не забирает письмо, ему оставляют уведомление. Если письмо после этого так и не получено, оно возвращается отправителю – Министерству обороны Украины.

Также мы писали, что адвокат юридической компании "Рияко и Партнеры" Екатерина Анищенко в интервью РБК-Украина рассказала, что в Украине люди все чаще узнают о мобилизации из-за блокирования банковских счетов или извещения от банка, даже если они не получали повесток. Это может произойти, если лицо проживает по другому адресу и не уведомило о его изменении. Если повестка была отправлена по старому адресу, это может служить основанием для судебного обжалования. Однако, если требования выполнены, а человек сознательно не появляется в ТЦК, юридическая помощь может оказаться малоэффективной.

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