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"Укрпошта" почала розсилати повістки: як вони виглядають

Фото: Повістка поштою (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У вересні "Укрпошта" почала надсилати військовозоб'язаним повістки, згенеровані в електронному реєстрі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Mukachevo.net.

Перші надіслані "Укрпоштою" повістки вже отримали поштові відділення на Закарпатті. Повістки, сформовані Реєстром військовозобов'язаних і підписані електронними підписами начальників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), мають спеціальний QR-код. Вони друкуються "Укрпоштою" та надсилаються за домашніми адресами військовозобов'язаних.

Повістки, які надсилає "Укрпошта" (фото - Mukachevo.net)

Повістки надсилаються тим, хто не має права на відстрочку або ще не оформив її, а також є придатним до військової служби. Військовозобов'язаний зобов'язаний з'явитися до ТЦК та СП протягом 14 днів з моменту отримання повістки.

Повістка вважається врученою навіть у випадках, коли людина не отримала її особисто або була відсутня за місцем реєстрації. Якщо військовозобов'язаний не з'являється до ТЦК після отримання повістки, його притягують до адміністративної відповідальності, а ТЦК передає дані до поліції для розшуку особи. Після цього може бути ініційовано процес позбавлення права керувати транспортним засобом.

Раніше РБК-Україна писало, що за словами адвоката Дмитра Франчука, вручення повістки через пошту є повністю законним згідно з українським законодавством. Це дозволений спосіб інформування військовозобов'язаних про виклик до ТЦК та СП.

Варто підкреслити, що повістка вважається врученою навіть тоді, коли вона просто залишена у поштовій скриньці, незалежно від того, чи підписав її отримувач. Відповідальність за отримання документа покладається на особу, якій він адресований.

Зазначимо, у 2024 році в Україні змінилися правила вручення повісток. Тепер військовозобов'язані можуть отримати повістку як особисто, так і поштою.

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