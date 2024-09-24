Чи можна не йти в ТЦК? Що робити, якщо знайшли повістку у поштовому ящику

РБК-Україна дізналося у адвоката Дмитра Франчука, наскільки законно надсилати повістки поштою та які наслідки можуть бути, якщо її проігнорувати.

Чи законне вручення повістки поштою

Адвокат зазначає, що вручення повістки поштою є цілком законним. Українське законодавство дозволяє такий спосіб інформування військовозобов'язаних про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Важливо зазначити, що повістка, залишена у поштовій скриньці, вважається врученою, навіть якщо отримувач не підписав її. Це означає, що відповідальність за отримання документа лежить на особі, якій він адресований.

Наслідки ігнорування повістки

Ігнорування повістки може мати серйозні наслідки:

адміністративна відповідальність – за ухилення від військової служби передбачено штраф

– за ухилення від військової служби передбачено штраф кримінальна відповідальність – в окремих випадках можливе притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації

– в окремих випадках можливе притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації обмеження прав – ухилянтам можуть обмежити деякі права, наприклад, на виїзд за кордон

Що робити, якщо отримали повістку

Після отримання повістки адвокат радить ознайомитися з її змістом. Потрібно уважно прочитати її, щоб зрозуміти, яка саме інформація в ній міститься і що від вас вимагається.

Другий крок – з’явитися за викликом до ТЦК та СП у визначений у повістці час. Там вам потрібно буде уточнити усі деталі.

Після цього, якщо у вас виникли якісь питання або сумніви, зверніться за консультацією до юриста або до працівників ТЦК та СП.