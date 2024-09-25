"Укрпочта" начала рассылать повестки: как они выглядят

Первые отправленные через "Укрпочту" повестки уже получили почтовые отделения в Закарпатье. Повестки, сформированные Реестром военнообязанных и подписанные электронными подписями начальников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), имеют специальный QR-код. Их печатает "Укрпочта" и отправляет по домашним адресам военнообязанных.

Повестки, которые присылает "Укрпочта" (фото - Mukachevo.net)

Повестки направляются тем, кто не имеет права на отсрочку или еще не оформил ее, а также пригоден к военной службе. Военнообязанный обязан явиться в ТЦК и СП в течение 14 дней с момента получения повестки.

Повестка считается врученной даже в случаях, когда человек не получил ее лично или отсутствовал по месту регистрации. Если военнообязанный не появляется в ТЦК после получения повестки, его привлекают к административной ответственности, а ТЦК передает данные в полицию для розыска лица. После этого может быть инициирован процесс лишения права управлять транспортным средством.