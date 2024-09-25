RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Укрпочта" начала рассылать повестки: как они выглядят

Фото: Повестка по почте (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В сентябре "Укрпочта" начала посылать военнообязанным повестки, сгенерированные в электронном реестре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mukachevo.net.

Первые отправленные через "Укрпочту" повестки уже получили почтовые отделения в Закарпатье. Повестки, сформированные Реестром военнообязанных и подписанные электронными подписями начальников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), имеют специальный QR-код. Их печатает "Укрпочта" и отправляет по домашним адресам военнообязанных.

Повестки, которые присылает "Укрпочта" (фото - Mukachevo.net)

Повестки направляются тем, кто не имеет права на отсрочку или еще не оформил ее, а также пригоден к военной службе. Военнообязанный обязан явиться в ТЦК и СП в течение 14 дней с момента получения повестки.

Повестка считается врученной даже в случаях, когда человек не получил ее лично или отсутствовал по месту регистрации. Если военнообязанный не появляется в ТЦК после получения повестки, его привлекают к административной ответственности, а ТЦК передает данные в полицию для розыска лица. После этого может быть инициирован процесс лишения права управлять транспортным средством.

Ранее РБК-Украина писало, что по словам адвоката Дмитрия Франчука, вручение повестки через почту полностью законно согласно украинскому законодательству. Это разрешенный способ информирования военнообязанных о вызове в ТЦК и СП.

Следует подчеркнуть, что повестка считается врученной даже тогда, когда она просто оставлена в почтовом ящике, независимо от того, подписал ли его получатель. Ответственность за получение документа возлагается на лицо, которому он адресован.

Отметим, что в 2024 году в Украине изменились правила вручения повесток. Теперь военнообязанные могут получить повестку как лично, так и по почте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в УкраинеПовесткиУкрпочта