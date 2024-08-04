Особисто в руки або поштою. Що треба знати про правила вручення повісток

В Україні цьогоріч зазнали змін правила оповіщення під час мобілізації. Повістку військовозобов’язаному можуть видати як особисто в руки, так і надіслати поштою.

РБК-Україна в матеріалі зібрало, які бувають види повісток та коли вони вважаються правильно врученими особисто в руки чи поштовим відправленням.

Зміст

Види повісток

Наразі під час мобілізації до районних ТЦК громадяни викликаються з метою:

взяття на військовий облік;

проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби;

уточнення персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів (територіального центру комплектування та соціальної підтримки);

призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби.

Зокрема виклик громадян до ТЦК та СП здійснюється шляхом вручення (надсилання) повістки.

Коли повістка вважається правильно врученою особисто в руки

Належним підтвердженням оповіщення про виклик до ТЦК та СП у разі вручення повістки є:

особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки.

Згідно з чинними нормами, повістку можуть видати практично в будь-якому місці. Наприклад, за місцем проживання військовозобов'язаного, за місцем навчання, роботи, на вулицях, зупинках, блокпостах, громадських місцях тощо.

Варто зауважити, що в разі не уточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов’язаним своєї адреси місця проживання, повістка надсилається на його адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання.

Коли повістка, надіслана поштою, вважається врученою

Вже з 18 липня повістки можуть надсилати громадянам поштовим відправленням. Належним підтвердженням оповіщення в такий спосіб є:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення;

день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;

За яких умов можна не зʼявитись до ТЦК

Поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці, визнаються: