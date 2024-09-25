"Укрпошта" почала розсилати повістки: як вони виглядають

Перші надіслані "Укрпоштою" повістки вже отримали поштові відділення на Закарпатті. Повістки, сформовані Реєстром військовозобов'язаних і підписані електронними підписами начальників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), мають спеціальний QR-код. Вони друкуються "Укрпоштою" та надсилаються за домашніми адресами військовозобов'язаних.

Повістки, які надсилає "Укрпошта" (фото - Mukachevo.net)

Повістки надсилаються тим, хто не має права на відстрочку або ще не оформив її, а також є придатним до військової служби. Військовозобов'язаний зобов'язаний з'явитися до ТЦК та СП протягом 14 днів з моменту отримання повістки.

Повістка вважається врученою навіть у випадках, коли людина не отримала її особисто або була відсутня за місцем реєстрації. Якщо військовозобов'язаний не з'являється до ТЦК після отримання повістки, його притягують до адміністративної відповідальності, а ТЦК передає дані до поліції для розшуку особи. Після цього може бути ініційовано процес позбавлення права керувати транспортним засобом.