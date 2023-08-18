"Укрпошта" почала надсилати пенсії українцям в Польщу: як оформити переказ

Українці, які раніше отримували пенсії та соціальні виплати через "Укрпошту", зможуть отримати свої гроші за кордоном. Зараз проект охоплює тих пенсіонерів, що у Польщі, але згодом розшириться й на інші країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрпошти".

"Укрпошта" надає покрокову інструкцію для отримання коштів за кордоном:

1. Подати заяву щодо виплати нарахованої пенсії та соціальної допомоги. Є два можливі варіанти:

онлайн, зазначити всі необхідні дані;

заповнити у паперовому вигляді, заздалегідь завантаживши за посиланням, вкласти у конверт з приміткою "пенсія переказом" й надіслати на адресу: АТ "Укрпошта", вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001, Україна (JSC "Ukrposhta", str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Ukraine).

2. Забрати міжнародний поштовий переказ за адресою тимчасового перебування за межами України, пред’явивши документ, що посвідчує особу.

Міжнародний поштовий переказ буде доставлено отримувачу у місяці, наступному за місяцем, в якому була надіслана заява. Виплата здійснюється у національній валюті країни перебування (у Польщі - в злотих).

Експериментальний проект

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив експериментальний проект про виплати "Укрпоштою" пенсій та грошової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за межами України.

Раніше НБУ дозволив "Укрпошті" здійснювати перекази для виплат пенсій та грошових допомог громадянам України за кордоном.

Загальна чисельність пенсіонерів-отримувачів виплат через поточні рахунки в банках на 1 травня 2023 року становила 8,314 млн осіб. Інші 2,383 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".