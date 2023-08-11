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Уряд дозволив "Укрпошті" переказувати пенсії за кордон

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Україна, П'ятниця 11 серпня 2023 15:12
Уряд дозволив "Укрпошті" переказувати пенсії за кордон Фото: пенсії за кордоном будуть виплачуватися поштовим переказом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив експериментальний проект про виплати "Укрпоштою" пенсій та грошової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за межами України у звʼязку з військовою агресією РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

За його даним, кошти будуть надсилатися міжнародним поштовим переказом у період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування, але не більш як два роки з дня запровадження експериментального проекту.

Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту. "Передбачено можливість за бажанням одержувача на підставі заяви, отримувати пенсію та грошову допомогу міжнародним поштовим переказом в країні його перебування", - додав Мельничук.

Нагадаємо, раніше НБУ дозволив "Укрпошті" здійснювати перекази для виплат пенсій та грошових допомог громадянам України, які тимчасово перебувають за кордоном.

У червні минулого року НБУ також дозволив переказувати кошти за кордон для виплат пенсій громадянам у межах міжнародних договорів, укладених Україною з іноземними державами.

Нагадаємо, загальна чисельність пенсіонерів-отримувачів виплат через поточні рахунки в банках на 1 травня 2023 року становила 8,314 млн осіб. Інші 2,383 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Пенсіонери за кордоном отримують гроші на банківські картки, проте у тих, хто обрав "Укрпошту", виникли проблеми.

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