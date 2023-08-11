Уряд дозволив "Укрпошті" переказувати пенсії за кордон

Кабінет міністрів схвалив експериментальний проект про виплати "Укрпоштою" пенсій та грошової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за межами України у звʼязку з військовою агресією РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram .

За його даним, кошти будуть надсилатися міжнародним поштовим переказом у період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування, але не більш як два роки з дня запровадження експериментального проекту.

Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту. "Передбачено можливість за бажанням одержувача на підставі заяви, отримувати пенсію та грошову допомогу міжнародним поштовим переказом в країні його перебування", - додав Мельничук.

Нагадаємо, раніше НБУ дозволив "Укрпошті" здійснювати перекази для виплат пенсій та грошових допомог громадянам України, які тимчасово перебувають за кордоном.

У червні минулого року НБУ також дозволив переказувати кошти за кордон для виплат пенсій громадянам у межах міжнародних договорів, укладених Україною з іноземними державами.