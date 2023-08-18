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"Укрпочта" начала посылать пенсии украинцам в Польшу: как оформить перевод

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Украина, Пятница 18 августа 2023 14:03
"Укрпочта" начала посылать пенсии украинцам в Польшу: как оформить перевод Фото: Пенсии украинцам начали насылать в Польшу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы, ранее получавшие пенсии и социальные выплаты через "Укрпочту", смогут получить свои деньги за границей. Сейчас проект охватывает тех пенсионеров, которые находятся в Польше, но впоследствии расширится и на другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

"Укрпочта" предоставляет пошаговую инструкцию для получения денег за границей:

1. Подать заявление о выплате начисленной пенсии и социальной помощи. Есть два возможных варианта:

  • онлайн, указать все необходимые данные;
  • заполнить в бумажном виде, предварительно загрузив по ссылке, вложить в конверт с примечанием "пенсия переводом" и отправить по адресу: АО "Укрпочта", ул. Крещатик, 22, г. Киев, 01001, Украина (JSC "Ukrposhta", str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Украина).

2. Забрать международный почтовый перевод по адресу временного пребывания за пределами Украины, предъявив документ, удостоверяющий личность.

Международный почтовый перевод будет доставлен получателю в месяце, следующем за месяцем, в котором было отправлено заявление. Выплата производится в национальной валюте страны пребывания (в Польше - в злотых).

Экспериментальный проект

Напомним, Кабинет министров одобрил экспериментальный проект о выплатах "Укрпочтой" пенсий и денежной помощи получателям, временно находящимся за пределами Украины.

Ранее НБУ разрешил "Укрпочте" делать переводы на выплаты пенсий и денежных пособий гражданам Украины за рубежом.

Общая численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках на 1 мая 2023 составила 8,314 млн человек. Остальные 2,383 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

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