UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

"Укрпошта" планує підняти тарифи: що подорожчає

Фото: вартість листів та листівок в Україні зросте на 13% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

"Укрпошта" планує підвищити тарифи на доставку листів та листівок по Україні на 13%. Востаннє тарифи підвищували минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт, розміщений для обговорення на сайті НКЕК.

Проєкт постанови передбачає затвердження Граничних цін (тарифів) на послуги поштового зв’язку з пересилання внутрішніх простих та реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів і поштових карток  на 13,3% вищими, за діючі.

Пропонується підняти тарифи на:

  • внутрішні прості листи без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштові картки, з 17 до 20,4 гривень з ПДВ,
  • внутрішні прості листи без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштові картки, відправниками та адресатами яких є військовослужбовці строкової служби, - з 10,2 гривень 12,2 гривень з ПДВ,
  • внутрішні реєстровані листи без оголошеної цінності (рекомендовані) масою до 50 грамів і поштові картки з 6 до 40,8 гривень

Граничні ціни (тарифи) на послуги поштового зв’язку з пересилання внутрішніх простих та реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів і поштових карток

№ з/п

Вид відправлення

Граничні ціни (тарифи) без податку на додану вартість (грн)

1

Внутрішні прості листи без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштові картки

17,00

2

Внутрішні прості листи без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштові картки, відправниками та адресатами яких є військовослужбовці строкової служби

10,20

3

Внутрішні реєстровані листи без оголошеної цінності (рекомендовані) масою до 50 грамів і поштові картки.

34,00

 

 

Нагадаємо, тариф для "Укрпошти" повинна затвердити Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрпоштаУкрпочта