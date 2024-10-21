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"Укрпочта" планирует поднять тарифы: что подорожает

Фото: стоимость писем и открыток в Украине вырастет на 13% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

"Укрпочта" планирует повысить тарифы на доставку писем и открыток по Украине на 13%. В последний раз тарифы повышали в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект, размещенный для обсуждения на сайте НКЭК .

Проект постановления предусматривает утверждение Предельных цен (тарифов) на услуги почтовой связи по пересылке внутренних простых и регистрируемых писем без объявленной ценности (рекомендованных) массой до 50 граммов и почтовых карточек на 13,3% выше действующих.

Предлагается поднять тарифы на:

  • внутренние простые письма без объявленной ценности массой до 50 граммов и почтовые карточки, с 17 до 20,4 гривны с НДС,
  • внутренние простые письма без объявленной ценности массой до 50 граммов и почтовые карточки, отправителями и адресатами которых являются военнослужащие срочной службы - с 10,2 гривен 12,2 гривен с НДС,
  • внутренние регистрированные письма без объявленной ценности (рекомендованные) массой до 50 граммов и почтовые карточки с 6 до 40,8 гривен

Предельные цены (тарифы) на услуги почтовой связи по пересылке внутренних простых и регистрируемых писем без объявленной ценности (рекомендованных) массой до 50 граммов и почтовых карточек

№ з/п

Вид отправления

Предельные цены (тарифы) без налога на добавленную стоимость (грн)

1

Внутренние простые письма без объявленной ценности массой до 50 грамм и почтовые карточки

17,00

2

Внутренние простые письма без объявленной ценности массой до 50 граммов и почтовые карточки, отправителями и адресатами которых являются военнослужащие срочной службы

10,20

3

Внутренние регистрируемые письма без объявленной ценности (рекомендуемые) массой до 50 граммов и почтовые карточки

34,00

 

 

Напомним, тариф для "Укрпочты" должна утвердить Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи.

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