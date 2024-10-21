"Укрпочта" планирует поднять тарифы: что подорожает

"Укрпочта" планирует повысить тарифы на доставку писем и открыток по Украине на 13%. В последний раз тарифы повышали в прошлом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект, размещенный для обсуждения на сайте НКЭК .
Проект постановления предусматривает утверждение Предельных цен (тарифов) на услуги почтовой связи по пересылке внутренних простых и регистрируемых писем без объявленной ценности (рекомендованных) массой до 50 граммов и почтовых карточек на 13,3% выше действующих.
Предлагается поднять тарифы на:
Предельные цены (тарифы) на услуги почтовой связи по пересылке внутренних простых и регистрируемых писем без объявленной ценности (рекомендованных) массой до 50 граммов и почтовых карточек
|
№ з/п
|
Вид отправления
|
Предельные цены (тарифы) без налога на добавленную стоимость (грн)
|
1
|
Внутренние простые письма без объявленной ценности массой до 50 грамм и почтовые карточки
|
17,00
|
2
|
Внутренние простые письма без объявленной ценности массой до 50 граммов и почтовые карточки, отправителями и адресатами которых являются военнослужащие срочной службы
|
10,20
|
3
|
Внутренние регистрируемые письма без объявленной ценности (рекомендуемые) массой до 50 граммов и почтовые карточки
|
34,00
Напомним, тариф для "Укрпочты" должна утвердить Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи.