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"Укрпошта" підвищить тарифи на доставку листів

Україна, Четвер 02 листопада 2023 08:51
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"Укрпошта" підвищить тарифи на доставку листів Фото: "Укрпошта" підвищить тарифи на доставку листів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Укрпошта" планує підвищити тарифи на доставку листів по Україні на 25-30%. Востаннє ці тарифи зростали два роки тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Документ планує схвалити Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Так, пропонується підвищити чинні Граничні ціни (тарифи) на послуги поштового зв’язку, а саме:

  • внутрішні прості листи без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштові картки, на 3,0 гривень або на 25,0% до 15 гривень без ПДВ (18 гривень з ПДВ).
  • внутрішні реєстровані листи без оголошеної цінності (рекомендовані) масою до 50 грамів і поштові картки на 7,0 гривень або на 30,4% до 30 гривень без ПДВ (36 гривень з ПДВ).

Порівняльна таблиця

зміни діючих та нових Граничних цін (тарифів) на послуги поштового зв’язку з пересилання внутрішніх простих та реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів і поштових карток

&quot;Укрпошта&quot; підвищить тарифи на доставку листів

Чинний рівень тарифів на зазначені послуги, було встановлено з 1 грудня 2021 року.

Нагадаємо, "Укрпошта" з 1 листопада підвищила тарифи на передплату друкованих видань - газет та журналів на 2024 рік.

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