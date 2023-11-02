"Укрпошта" підвищить тарифи на доставку листів

Документ планує схвалити Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Так, пропонується підвищити чинні Граничні ціни (тарифи) на послуги поштового зв’язку, а саме:

внутрішні прості листи без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштові картки, на 3,0 гривень або на 25,0% до 15 гривень без ПДВ (18 гривень з ПДВ).

внутрішні реєстровані листи без оголошеної цінності (рекомендовані) масою до 50 грамів і поштові картки на 7,0 гривень або на 30,4% до 30 гривень без ПДВ (36 гривень з ПДВ).

Порівняльна таблиця

зміни діючих та нових Граничних цін (тарифів) на послуги поштового зв’язку з пересилання внутрішніх простих та реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів і поштових карток

Чинний рівень тарифів на зазначені послуги, було встановлено з 1 грудня 2021 року.