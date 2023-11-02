"Укрпошта" підвищить тарифи на доставку листів

"Укрпошта" планує підвищити тарифи на доставку листів по Україні на 25-30%. Востаннє ці тарифи зростали два роки тому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Документ планує схвалити Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).
Так, пропонується підвищити чинні Граничні ціни (тарифи) на послуги поштового зв’язку, а саме:
Порівняльна таблиця
зміни діючих та нових Граничних цін (тарифів) на послуги поштового зв’язку з пересилання внутрішніх простих та реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів і поштових карток
Чинний рівень тарифів на зазначені послуги, було встановлено з 1 грудня 2021 року.
Нагадаємо, "Укрпошта" з 1 листопада підвищила тарифи на передплату друкованих видань - газет та журналів на 2024 рік.