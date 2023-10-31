Вперше за два роки. Укрпошта підвищила тарифи на передплату газет та журналів

"Укрпошта" підвищила тарифи на передплату друкованих видань - газет та журналів на 2024 рік. Вони почнуть діяти від завтра, 1 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрпошту ".

Так, як зазначають в компанії, передплата проводиться за новими тарифами, затвердженими Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України від 25.09.2023 р. №862 "Про затвердження тарифу на оформлення передплати та доставку передплатникам друкованих медіа та внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 10 червня 2021 року №323".

"Укрпошта їх змінює вперше за останні два роки", - йдеться в повідомленні.

Строки передплати та оформлення онлайн

Передплата приймається по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької й Херсонської областей. На загальнодержавні друковані медіа - до 20 грудня, а на місцеві - до 26 грудня 2023 року. Доставка газет і журналів у звільнених населених пунктах відновлюється за умови, якщо це безпечно для клієнтів та працівників Укрпошти.

"Оформити передплату можна онлайн, а також у поштових відділеннях та через листонош. Серед тих, хто оформить передплату на суму від 100 грн не менш як на 6 місяців, розігруватимуться призи", - додають в компанії.

Нові тарифи

Послуга з приймання передплати на періодичні друковані медіа (на одну адресу незалежно від кількості видань) становитиме 15,00 грн (без ПДВ).

"Досі вартість операцій, пов’язаних із доставкою газет і журналів, розраховувалася залежно від декількох складових: ваги й обсягу видання (шпальт) та кількості виходів на мінімальний термін передплати", - нагадали в "Укрпошті".

Відтепер достатньо вибрати сферу розповсюдження медіа: загальнодержавне чи місцеве. Доставка одного примірника становитиме:

для загальнодержавних медіа - 5,00 грн;

для місцевих медіа - 4,00 грн.

Нововведення "Укрпошти"

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що співробітники "Укрпошти" можуть відмовити клієнтам у прийманні відправлення за неналежного пакування. Оновлений порядок упакування поштових відправлень можна переглянути за посиланням. Також з 1 липня "Укрпошта" більше не приймає та не доставляє бандеролі. Водночас "Укрпошта" знизила вартість доставки посилок з України за кордон до 18%.