ua ru
Пн, 03 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Укрпошта" підвищила тарифи

Новость на русском →
Україна, Понеділок 03 липня 2023 08:50
"Укрпошта" підвищила тарифи Фото: "Укрпошта" підняла тарифи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Укрпошта" підвищила тарифи по Україні та за її межами. З 1 липня вартість відправлень "Укрпошта Експрес" збільшиться у середньому на 10 гривень в межах однієї області та на 8 гривень в межах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Крім того, з 1 липня діятимуть нові тарифи на послуги "Укрпошта Стандарт", де середнє підвищення становить 7 гривень на доставку по Україні, а в межах окремої області - 10 гривень.

Наприклад, раніше вартість доставки відправлення вагою до 1 кг у межах України становила 35 гривень, а після перегляду тарифів вона збільшиться до 42 гривень. А доставка посилки вагою від 5 до 10 кг тепер коштуватиме 70 гривень, порівняно з попередніми 60 гривень - до підвищення тарифів.

На 5 гривень зросте вартість послуги "Укрпошта Документи" та вартість кур’єрського забору або доставки.

Починаючи з 1 липня також підвищена вартість на доставку "дрібних пакетів рекомендованих" на всі зони та на доставку посилок до 7 країн Близького Сходу, зокрема Алжиру, Афганістану, Катару, Кувейту, Оману, Саудівської Аравії та Тунісу. Зростання становитиме 10%.

Новий графік роботи

Нагадаємо, "Укрпошта" змінила графіки роботи більшості відділень 1 липня. Вони працюватимуть максимально можливий час та будуть відкриті у вихідні дні.

Також "Укрпошта" поступово переглядає графіки робіт сільських стаціонарних відділень. Якщо раніше вони працювали 2-3 дні на тиждень, відтепер двері відділень будуть відкриті протягом 5 днів.

Відзначимо, в Україні працюють два основні оператори поштового зв’язку, державна "Укрпошта" та приватна "Нова пошта". Перевагою "Укрпошти" є більш низькі тарифи на більшість відправлень та відділення у селах. "Нова пошта" доставляє посилки значно швидше та відрізняється більш сучасним сервісом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрпочта укрпошта
NEWS
Окупанти відкрили ще один напрямок для наступу. Які зміни на фронті за тиждень
Окупанти відкрили ще один напрямок для наступу. Які зміни на фронті за тиждень
DAILY
Наступ йде повільно? Що насправді відбувається на фронті і чого чекати восени
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Наступ йде повільно? Що насправді відбувається на фронті і чого чекати восени