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"Укрпочта" повысит тарифы на доставку писем

Украина, Четверг 02 ноября 2023 08:51
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"Укрпочта" повысит тарифы на доставку писем Фото: "Укрпочта" повысит тарифы на доставку писем (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

"Укрпочта" планирует повысить тарифы на доставку писем по Украине на 25-30%. В последний раз эти тарифы поднимали два года назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Документ планирует одобрить Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи.

Предлагается повысить действующие Предельные цены (тарифы) на услуги почтовой связи, а именно:

  • внутренние простые письма без объявленной ценности массой до 50 граммов и почтовые карточки на 3,0 гривен или на 25,0% до 15 гривен без НДС (18 гривен с НДС).
  • внутренние регистрируемые письма без объявленной ценности (рекомендованные) массой до 50 граммов и почтовые карты на 7,0 гривен или на 30,4% до 30 гривен без НДС (36 гривен с НДС).

Сравнительная таблица

изменения действующих и новых Предельных цен (тарифов) на услуги почтовой связи по пересылке внутренних простых и регистрируемых писем без объявленной ценности (рекомендованных) массой до 50 граммов и почтовых карточек

&quot;Укрпочта&quot; повысит тарифы на доставку писем

Действующий уровень тарифов на указанные услуги был установлен с 1 декабря 2021 года.

Напомним, "Укрпочта" с 1 ноября повысила тарифы на подписку печатных изданий - газет и журналов на 2024 год.

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