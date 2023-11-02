"Укрпочта" повысит тарифы на доставку писем

"Укрпочта" планирует повысить тарифы на доставку писем по Украине на 25-30%. В последний раз эти тарифы поднимали два года назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины ( ФПУ ).

Документ планирует одобрить Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи.

Предлагается повысить действующие Предельные цены (тарифы) на услуги почтовой связи, а именно:

внутренние простые письма без объявленной ценности массой до 50 граммов и почтовые карточки на 3,0 гривен или на 25,0% до 15 гривен без НДС (18 гривен с НДС).

внутренние регистрируемые письма без объявленной ценности (рекомендованные) массой до 50 граммов и почтовые карты на 7,0 гривен или на 30,4% до 30 гривен без НДС (36 гривен с НДС).

Сравнительная таблица

изменения действующих и новых Предельных цен (тарифов) на услуги почтовой связи по пересылке внутренних простых и регистрируемых писем без объявленной ценности (рекомендованных) массой до 50 граммов и почтовых карточек

Действующий уровень тарифов на указанные услуги был установлен с 1 декабря 2021 года.