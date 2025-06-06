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"Укрпошта" підготувала значне полегшення для отримувачів посилок

Фото: українці зможуть отримати свої посилки (facebook.com/ukrposhta)
Автор: Олександр Білоус

Державна "Укрпошта" поряд з посилками займається виплатою пенсій та комуналкою. Отримувачі посилок будуть обслуговувати поза загальною чергою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

"З понеділка, 9 червня, всі, хто приходить на пошту тільки по посилки, можуть забирати їх поза чергою", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в пресслужбі, зокрема йдеться про відділення, де наразі немає окремого віконця для видачі відправлень. Обмеження становить п'ять посилок

"Скажіть операторці чи оператору, що вам лише отримати, та не очікуйте подовгу", - додали в компанії.

Водночас для тих, хто відправляє, про жодні полегшення не повідомляється.

 

Посилковий колапс

Нагадаємо, в Україні працюють два основні оператори поштового зв'язку, державна "Укрпошта" і приватна "Нова пошта". Обидві компанії постійно підвищують вартість доставки посилок.

"Нова пошта" доставляє посилки набагато швидше і вирізняється більш сучасним сервісом. Перевагою "Укрпошти" є нижчі тарифи на більшість відправлень і відділення в селах.

Оскільки крім поштових послуг "Укрпошта" займається виплатою пенсій та комуналкою, відділення в селах переповнені в середині кожного місяця. Відправка та отримання посилок у цей час заблоковані через величезні черги.

Крім того, "Укрпошта" хоче отримати банківську ліцензію, аби надавати фінансові послуги у віддалених регіонах України.

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