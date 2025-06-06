"Укрпошта" підготувала значне полегшення для отримувачів посилок

"З понеділка, 9 червня, всі, хто приходить на пошту тільки по посилки, можуть забирати їх поза чергою", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в пресслужбі, зокрема йдеться про відділення, де наразі немає окремого віконця для видачі відправлень. Обмеження становить п'ять посилок

"Скажіть операторці чи оператору, що вам лише отримати, та не очікуйте подовгу", - додали в компанії.

Водночас для тих, хто відправляє, про жодні полегшення не повідомляється.