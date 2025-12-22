"Укрпошта" оприлюднила графік роботи на період новорічних свят

Раніше РБК-Україна писало, що через обстріли та пошкодження мостів в Одеській області можливі затримки доставки посилок. Про труднощі з логістикою попередили "Нова пошта" та "Укрпошта". Водночас відділення працюють у штатному режимі, а пенсії та соцвиплати доставляють без затримок. Найбільші проблеми можливі у напрямку Білгород-Дністровського, Рені та Ізмаїла.

Нагадаємо, "Укрпошта" нагадала про дедлайн подання заяв на програму "Зимова підтримка". Оформити виплату 1000 гривень можна до 24 грудня включно у всіх відділеннях по країні або через листоношу. Станом на 19 грудня заявки подали вже понад 1,6 млн українців. Кошти можна витратити, зокрема, на комунальні послуги, ліки, поштові сервіси чи донати ЗСУ.