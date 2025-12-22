"Укрпочта" обнародовала график работы на период новогодних праздников

Ранее РБК-Украина писало, что из-за обстрелов и повреждения мостов в Одесской области возможны задержки доставки посылок. О трудностях с логистикой предупредили "Новая почта" и "Укрпочта". В то же время отделения работают в штатном режиме, а пенсии и соцвыплаты доставляют без задержек. Наибольшие проблемы возможны в направлении Белгород-Днестровского, Рени и Измаила.

Напомним, "Укрпочта" напомнила о дедлайне подачи заявлений на программу "Зимняя поддержка". Оформить выплату 1000 гривен можно до 24 декабря включительно во всех отделениях по стране или через почтальона. По состоянию на 19 декабря заявки подали уже более 1,6 млн украинцев. Средства можно потратить, в частности, на коммунальные услуги, лекарства, почтовые сервисы или донаты ВСУ.