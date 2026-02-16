"Укрпошта" готує нову послугу для пенсіонерів, як у Франції

"Укрпошта" розглядає можливість запровадити послугу, в рамках якої листоноша зможе відвідати літню людину та поспілкуватися з нею підгодини на замовлення її дітей, які не проживають разом.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
"Діти можуть через додаток замовити, щоб листоноша відвідувала людину і, наприклад, принесла їй чай або цукерки і звітувала, що все в порядку - з бабусею поспілкувалась півгодини", - прокоментував гендиректор компанії.
Він пояснив, що вартість роботи листоноші для компанії - фіксована (це її заробітна плата), тому “Укрпошта” зацікавлена збільшити набір послуг, які можуть надавати її працівники.
Оскільки листоноші й так відвідують літніх людей, доставляючи їм пенсію або газети та журнали, то вони могли б посидіти із літньою людиною певний час, а заразом доставити, наприклад, ліки.
"Це ж гарно! Дивіться, діти могли поїхати в Польщу. Навіть, якщо у вас батьки на Сумщині в селі і вихочете їм ліки вислати. Ви ж маєте спочатку піти в аптеку, їх купити, потім переслати. А у нас є "Аптека Укрпошти" – ви зайшли, купили і листоноша принесла, нікуди не треба ходити”, - пояснив Смілянський.
Гендиректор "Укрпошти" навів приклад пошти у Франції, яка вже надає таку послугу.
Смілянський вважає, що така послуга допоможе боротися із проблемою самотності літніх людей.
