"Укрпошта" готує нову послугу для пенсіонерів, як у Франції

Фото: Ігор Смілянський хоче збільшити спектр послуг для пенсіонерів (Влад Нестеров, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Сидоров

"Укрпошта" розглядає можливість запровадити послугу, в рамках якої листоноша зможе відвідати літню людину та поспілкуватися з нею підгодини на замовлення її дітей, які не проживають разом.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Діти можуть через додаток замовити, щоб листоноша відвідувала людину і, наприклад, принесла їй чай або цукерки і звітувала, що все в порядку - з бабусею поспілкувалась півгодини", - прокоментував гендиректор компанії.

Він пояснив, що вартість роботи листоноші для компанії - фіксована (це її заробітна плата), тому “Укрпошта” зацікавлена збільшити набір послуг, які можуть надавати її працівники.

Оскільки листоноші й так відвідують літніх людей, доставляючи їм пенсію або газети та журнали, то вони могли б посидіти із літньою людиною певний час, а заразом доставити, наприклад, ліки.

Замовлення доставки ліків для пенсіонерів

"Це ж гарно! Дивіться, діти могли поїхати в Польщу. Навіть, якщо у вас батьки на Сумщині в селі і вихочете їм ліки вислати. Ви ж маєте спочатку піти в аптеку, їх купити, потім переслати. А у нас є "Аптека Укрпошти" – ви зайшли, купили і листоноша принесла, нікуди не треба ходити”, - пояснив Смілянський.

Приклад Франції

Гендиректор "Укрпошти" навів приклад пошти у Франції, яка вже надає таку послугу. 

Смілянський вважає, що така послуга допоможе боротися із проблемою самотності літніх людей.

Нагадаймо, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін повідомив, що уряд планує з 1 березня провести планову індексацію пенсій та збільшити їх у середньому на 12,1%, що на 4% більше за індекс інфляції у 2025 році.

В інтерв'ю для РБК-Україна Улютін сказав, що Кабмін готує пенсійну реформу, яка передбачає поділ пенсій на три складові: солідарну, спеціальну та накопичувальну. Солідарна існує вже зараз, вона передбачає сплату ЄСВ до Пенсійного фонду, спеціальні пенсії прийдуть на зміну професійним виплатам (наприклад, для працівників МВС, прокуратури та судів), а накопичувальні пенсії будуть добровільними.

