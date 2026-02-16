"Укрпошта" готує нову послугу для пенсіонерів, як у Франції

"Діти можуть через додаток замовити, щоб листоноша відвідувала людину і, наприклад, принесла їй чай або цукерки і звітувала, що все в порядку - з бабусею поспілкувалась півгодини", - прокоментував гендиректор компанії.

Він пояснив, що вартість роботи листоноші для компанії - фіксована (це її заробітна плата), тому “Укрпошта” зацікавлена збільшити набір послуг, які можуть надавати її працівники.

Оскільки листоноші й так відвідують літніх людей, доставляючи їм пенсію або газети та журнали, то вони могли б посидіти із літньою людиною певний час, а заразом доставити, наприклад, ліки.

Замовлення доставки ліків для пенсіонерів

"Це ж гарно! Дивіться, діти могли поїхати в Польщу. Навіть, якщо у вас батьки на Сумщині в селі і вихочете їм ліки вислати. Ви ж маєте спочатку піти в аптеку, їх купити, потім переслати. А у нас є "Аптека Укрпошти" – ви зайшли, купили і листоноша принесла, нікуди не треба ходити”, - пояснив Смілянський.

Приклад Франції

Гендиректор "Укрпошти" навів приклад пошти у Франції, яка вже надає таку послугу.

Смілянський вважає, що така послуга допоможе боротися із проблемою самотності літніх людей.