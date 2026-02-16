"Укрпочта" готовит новую услугу для пенсионеров, как во Франции

"Дети могут через приложение заказать, чтобы почтальон посещала человека и, например, принесла ему чай или конфеты и отчитывалась, что все в порядке - с бабушкой пообщалась полчаса", - прокомментировал гендиректор компании.

Он пояснил, что стоимость работы почтальона для компании - фиксированная (это ее заработная плата), поэтому "Укрпочта" заинтересована увеличить набор услуг, которые могут предоставлять ее работники.

Поскольку почтальоны и так посещают пожилых людей, доставляя им пенсию или газеты и журналы, то они могли бы посидеть с пожилым человеком определенное время, а заодно доставить, например, лекарства.

Заказ доставки лекарств для пенсионеров

"Это же хорошо! Смотрите, дети могли поехать в Польшу. Даже если у вас родители на Сумщине в селе и вы хотите им лекарства выслать. Вы же должны сначала пойти в аптеку, их купить, потом переслать. А у нас есть "Аптека Укрпочты" - вы зашли, купили и почтальон принес, никуда не надо ходить", - пояснил Смилянский.

Пример Франции

Гендиректор "Укрпочты" привел пример почты во Франции, которая уже предоставляет такую услугу.

Смилянский считает, что такая услуга поможет бороться с проблемой одиночества пожилых людей.