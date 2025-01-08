"Укрпошта" анонсувала "велику угоду" з міжнародним майданчиком продажів
Найближчим часом єдиний національний оператор поштового зв'язку України - "Укрпошта" - планує укласти "велику угоду" з міжнародним майданчиком продажів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського в ефірі загальноукраїнського інформаційного телемарафону "Єдині новини".
Що відомо про заплановану угоду "Укрпошти"
За словами Смілянського, на 2025 рік "Укрпошта" запланувала чимало змін і нововведень.
"Вже завершується будівництво нашого фармакологічного складу. Ми починаємо процедуру його атестування. Це дасть можливість нам працювати безпосередньо з виробниками (у межах державної програми "Доступні ліки", - Ред.). Тобто в нас будуть найдоступніші ціни. Ми будемо брати ці ліки у виробників і доставляти в кожний куточок нашої країни", - розповів він.
Планується, що цей склад буде запущено в роботу (офіційно відкрито) вже впродовж поточного місяця.
"Ми відкриваємо, завтра (у четвер, 9 січня - Ред.) оголосимо, дуже велику угоду з міжнародним лідируючим майданчиком продажів", - наголосив гендиректор акціонерного товариства.
Він зауважив, що в цілому в "Укрпошті" вже "60% - доля ринку китайських посилок".
"Тому слідкуйте за новинами завтра", - додав Смілянський.
Зазначимо, що напередодні очільник "Укрпошти" розповідав, що у грудні 2024 року були зафіксовані рекордні обсяги міжнародних посилок.
"Були дні, коли ми отримували (за день) більше 300 тисяч посилок із Китаю. Наші громадяни дуже активно замовляють", - повідомив тоді очільник "Укрпошти".
Смілянський в ефірі телемарафону (скриншот: youtube.com/@RadaTVchannel)
Насамкінець Смілянський розповів, що серед планів "Укрпошти" на поточний рік також:
- встановлення поштоматів
- запровадження "доставки на наступний день"
- запуск роботи "кур'єрів на електробайках"
- запуск нового мобільного додатку
"Буде багато новин від "Укрпошти" і буду радий повідомляти про це нашим клієнтам українцям. І в Україні, і по всьому світу", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Укрпошта" планує підписання угоди з поштовою службою США (United States Postal Service або USPS).
Це дозволить доставляти в Україну товари з найбільшого у світі ринку електронної комерції - Amazon, а також з інших відомих американських маркетплейсів.
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