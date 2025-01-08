"Укрпошта" анонсувала "велику угоду" з міжнародним майданчиком продажів

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського в ефірі загальноукраїнського інформаційного телемарафону "Єдині новини".

Що відомо про заплановану угоду "Укрпошти"

За словами Смілянського, на 2025 рік "Укрпошта" запланувала чимало змін і нововведень.

"Вже завершується будівництво нашого фармакологічного складу. Ми починаємо процедуру його атестування. Це дасть можливість нам працювати безпосередньо з виробниками (у межах державної програми "Доступні ліки", - Ред.). Тобто в нас будуть найдоступніші ціни. Ми будемо брати ці ліки у виробників і доставляти в кожний куточок нашої країни", - розповів він.

Планується, що цей склад буде запущено в роботу (офіційно відкрито) вже впродовж поточного місяця.

"Ми відкриваємо, завтра (у четвер, 9 січня - Ред.) оголосимо, дуже велику угоду з міжнародним лідируючим майданчиком продажів", - наголосив гендиректор акціонерного товариства.

Він зауважив, що в цілому в "Укрпошті" вже "60% - доля ринку китайських посилок".

"Тому слідкуйте за новинами завтра", - додав Смілянський.

Зазначимо, що напередодні очільник "Укрпошти" розповідав, що у грудні 2024 року були зафіксовані рекордні обсяги міжнародних посилок.

"Були дні, коли ми отримували (за день) більше 300 тисяч посилок із Китаю. Наші громадяни дуже активно замовляють", - повідомив тоді очільник "Укрпошти".

Смілянський в ефірі телемарафону (скриншот: youtube.com/@RadaTVchannel)

Насамкінець Смілянський розповів, що серед планів "Укрпошти" на поточний рік також:

встановлення поштоматів

запровадження "доставки на наступний день"

запуск роботи "кур'єрів на електробайках"

запуск нового мобільного додатку

"Буде багато новин від "Укрпошти" і буду радий повідомляти про це нашим клієнтам українцям. І в Україні, і по всьому світу", - підсумував він.