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"Укрпочта" анонсировала "большую сделку" с международной площадкой продаж

Среда 08 января 2025 15:22
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"Укрпочта" анонсировала "большую сделку" с международной площадкой продаж "Укрпочта" готовит крупную сделку с международной площадкой продаж (фото: facebook.com/ukrposhta)
Автор: Ирина Костенко

В ближайшее время единственный национальный оператор почтовой связи Украины - "Укрпочта" - планирует заключить "большую сделку" с международной площадкой продаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смилянского в эфире всеукраинского информационного телемарафона "Єдині новини".

Что известно о запланированной сделке "Укрпочты"

По словам Смилянского, на 2025 год "Укрпочта" запланировала немало изменений и нововведений.

"Уже завершается строительство нашего фармакологического склада. Мы начинаем процедуру его аттестации. Это даст возможность нам работать непосредственно с производителями (в рамках государственной программы "Доступные лекарства", - Ред.). То есть у нас будут самые доступные цены. Мы будем брать эти лекарства у производителей и доставлять в каждый уголок нашей страны", - рассказал он.

Планируется, что этот склад будет запущен в работу (официально открыт) уже в течение текущего месяца.

"Мы открываем, завтра (в четверг, 9 января - Ред.) объявим, очень большую сделку с международной лидирующей площадкой продаж", - подчеркнул гендиректор акционерного общества.

Он отметил, что в целом в "Укрпочте" уже "60% - доля рынка китайских посылок".

"Поэтому следите за новостями завтра", - добавил Смилянский.

Отметим, что накануне глава "Укрпочты" рассказывал, что в декабре 2024 года были зафиксированы рекордные объемы международных посылок.

"Были дни, когда мы получали (за день) более 300 тысяч посылок из Китая. Наши граждане очень активно заказывают", - сообщил тогда глава "Укрпочты".

&quot;Укрпочта&quot; анонсировала &quot;большую сделку&quot; с международной площадкой продаж

Смилянский в эфире телемарафона (скриншот: youtube.com/@RadaTVchannel)

В завершение Смилянский рассказал, что среди планов "Укрпочты" на текущий год также:

  • установка почтоматов
  • введение "доставки на следующий день"
  • запуск работы "курьеров на электробайках"
  • запуск нового мобильного приложения

"Будет много новостей от "Укрпочты" и буду рад сообщать об этом нашим клиентам украинцам. И в Украине, и по всему миру", - подытожил он.

Напомним, ранее мы рассказывали, что "Укрпочта" планирует подписание соглашения с почтовой службой США (United States Postal Service или USPS).

Это позволит доставлять в Украину товары с крупнейшего в мире рынка электронной коммерции - Amazon, а также с других известных американских маркетплейсов.

Читайте также, что известно о новой системе тарификации "Укрпочты" для посылочных отправлений.

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