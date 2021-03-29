ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Укрпошті" підвищать тариф на доставку пенсій

Новость на русском → Україна, Понеділок 29 березня 2021 13:47
"Укрпошті" підвищать тариф на доставку пенсій Фото: Марина Лазебна (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк, Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що публічному акціонерному товариству "Укрпошта" підвищать тариф на доставку пенсій. До 31 березня будуть підписані відповідні договори.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

"Між Пенсійним фондом і "Укрпоштою" завершуються переговори й 31 березня будуть підписані договори... Зараз просто в черговий раз "Укрпошта" поставила ультиматум, що припинить доставку пенсій для 3,5 мільйона людей. Але тільки через ультиматуми вирішувати це питання не можна", - зазначила глава Мінсоцполітики.

Вона запевнила, що "Укрпошта" з Пенсійним фондом продовжать свої договірні відносини.

"Ми своєю чергою, Мінсоцполітики та Мінінфраструктури, підвищимо їм тарифи. Але максимальну кількість пенсіонерів переведемо на обслуговування у банківські установи. По Києву 35% пенсіонерів, які отримують пенсію через "Укрпошту", просто ходять у поштові відділення. Які тут витрати "Укрпошти"?" - підкреслила міністр.

У Кабміні думають з приводу конкурсу для організації, яка зможе зайнятися доставкою пенсій.

"Для інших подумаємо, як можна зробити конкурс, вибрати організацію, яка буде здійснювати виплату і доставку пенсій. Але поки цього немає, ми все ж будемо просити "Укрпошту", - розповіла Лазебна.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Національний поштовий оператор "Укрпошта" буде доставляти пенсії у січні і лютому 2021 року за тарифами 2020 року.

Як писало РБК-Україна, міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував, що "Укрпошта" в цьому році планує оцифрувати 100% послуг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Укрпошта пенсії Міністерство соціальної політики
NEWS
"Червону" зону розширили до 11 регіонів
"Червону" зону розширили до 11 регіонів
DAILY
Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"