"Укрпошті" підвищать тариф на доставку пенсій
Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що публічному акціонерному товариству "Укрпошта" підвищать тариф на доставку пенсій. До 31 березня будуть підписані відповідні договори.
"Між Пенсійним фондом і "Укрпоштою" завершуються переговори й 31 березня будуть підписані договори... Зараз просто в черговий раз "Укрпошта" поставила ультиматум, що припинить доставку пенсій для 3,5 мільйона людей. Але тільки через ультиматуми вирішувати це питання не можна", - зазначила глава Мінсоцполітики.
Вона запевнила, що "Укрпошта" з Пенсійним фондом продовжать свої договірні відносини.
"Ми своєю чергою, Мінсоцполітики та Мінінфраструктури, підвищимо їм тарифи. Але максимальну кількість пенсіонерів переведемо на обслуговування у банківські установи. По Києву 35% пенсіонерів, які отримують пенсію через "Укрпошту", просто ходять у поштові відділення. Які тут витрати "Укрпошти"?" - підкреслила міністр.
У Кабміні думають з приводу конкурсу для організації, яка зможе зайнятися доставкою пенсій.
"Для інших подумаємо, як можна зробити конкурс, вибрати організацію, яка буде здійснювати виплату і доставку пенсій. Але поки цього немає, ми все ж будемо просити "Укрпошту", - розповіла Лазебна.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Національний поштовий оператор "Укрпошта" буде доставляти пенсії у січні і лютому 2021 року за тарифами 2020 року.
Як писало РБК-Україна, міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував, що "Укрпошта" в цьому році планує оцифрувати 100% послуг.