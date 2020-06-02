"Укрпочта" возобновила работу отделений по обычному графику

Фото: "Укрпочта" (РБК-Украина)

Услуги по переадресации и хранению почтовых отправлений остаются бесплатными до 3 июня

Все отделения" Укрпочты" возобновили свою работу по обычному докарантинному графику. До 3 июня остаются бесплатными услуги по переадресации и хранению почтовых отправлений.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как сообщается, будут действовать те же правила обслуживания и соблюдения усиленных санитарных норм: клиенты и работники должны носить средства личной защиты, пользоваться антисептиком и сохранять дистанцию.

Услуги по переадресации и хранению почтовых отправлений остаются бесплатными до 3 июня.

Все заказные отправления почтальоны будут вручать лично.

Возобновлена плата за доставку денежных переводов "С карты домой".

Вместе с тем, почта сохраняет возможность обслуживания на дому через почтальонов компании: получить пенсию и социальные выплаты, оплатить коммунальные платежи, заказать лекарства, оформить подписку, получить почтовый перевод "С карты домой", заказать продукты и другие товары широкого потребления, купить товары из интернет-магазинов.

Напомним, в Украине с 1 июня начался третий этап ослабления карантина.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Рокитна