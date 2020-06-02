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"Укрпошта" відновила роботу відділень за звичайним графіком

Новини » Суспільство     02.06.2020 - 10:58
"Укрпошта" відновила роботу відділень за звичайним графіком
Фото: "Укрпошта" (РБК-Україна)

Послуги переадресації та зберігання поштових відправлень залишаються безкоштовними до 3 червня

Всі відділення" Укрпошти" відновили свою роботу за звичайним докарантинним графіком. До 3 червня залишаються безкоштовними послуги переадресації та зберігання поштових відправлень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як повідомляється, будуть діяти ті ж правила обслуговування і дотримання посилених санітарних норм: клієнти та працівники повинні мати засоби особистого захисту, користуватися антисептиком і зберігати дистанцію.

Послуги переадресації та зберігання поштових відправлень залишаються безкоштовними до 3 червня.

Всі рекомендовані відправлення листоноші будуть вручати особисто.

Відновлена плата за доставку грошових переказів "З карти додому".

Разом з тим, пошта зберігає можливість обслуговування на дому через листонош компанії: отримати пенсію і соціальні виплати, оплатити комунальні платежі, замовити ліки, оформити передплату, щоб отримати поштовий переказ "З карти додому", замовити продукти та інші товари широкого споживання, купити товари з інтернет-магазинів.

Нагадаємо, в Україні з 1 червня розпочався третій етап послаблення карантину.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Укрпошта
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