"Укрпошта" відновила роботу відділень за звичайним графіком

Послуги переадресації та зберігання поштових відправлень залишаються безкоштовними до 3 червня
Всі відділення" Укрпошти" відновили свою роботу за звичайним докарантинним графіком. До 3 червня залишаються безкоштовними послуги переадресації та зберігання поштових відправлень.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Як повідомляється, будуть діяти ті ж правила обслуговування і дотримання посилених санітарних норм: клієнти та працівники повинні мати засоби особистого захисту, користуватися антисептиком і зберігати дистанцію.
Послуги переадресації та зберігання поштових відправлень залишаються безкоштовними до 3 червня.
Всі рекомендовані відправлення листоноші будуть вручати особисто.
Відновлена плата за доставку грошових переказів "З карти додому".
Разом з тим, пошта зберігає можливість обслуговування на дому через листонош компанії: отримати пенсію і соціальні виплати, оплатити комунальні платежі, замовити ліки, оформити передплату, щоб отримати поштовий переказ "З карти додому", замовити продукти та інші товари широкого споживання, купити товари з інтернет-магазинів.
Нагадаємо, в Україні з 1 червня розпочався третій етап послаблення карантину.
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Автор: Анастасия Рокитна