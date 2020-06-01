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Без Киева: Минздрав оценил готовность областей к ослаблению карантина

Новости » Коронавирус     01.06.2020 - 10:37
Без Киева: Минздрав оценил готовность областей к ослаблению карантина
Фото: летняя площадка ресторана после ослабления карантина (РБК-Украина)

В столице фиксируют более 12 новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения

В Украине с 1 июня начинается третий этап ослабления карантина. По данным Министерства здравоохранения, сейчас к ослаблению не готовы Киев, а также Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Об этом сообщили в Минздраве.

Так, согласно данным на утро 1 июня в Киеве, Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях зафиксировано более 12 больных на 100 тысяч населения. Донецкая область не соответствует критериям по количеству проведенных тестов - 8,93 при не менее 12 необходимых.

В целом для ослабления области должны соответствовать трем критериям:

  • количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения не превышает 12;
  • загруженность коек в больницах менее 50%;
  • охват тестированием более 12 на 100 тысяч населения.

Решение о готовности региона к новому этапу ослабления принимает областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отметим, с 1 июня в Украине открывают фитнес и спортивные залы, учебные заведения высшего образования, а также возобновляются межобластные пассажирские транспортные перевозки.

Также РБК-Украина писало, что в Украине зафиксирован спад новых случаев коронавируса - за сутки заболели 340 человек, общее количество больных превысило 24 тысячи.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины КиевМинистерство здравоохранения Украиныкарантин
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