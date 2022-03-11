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Укрпочта возобновила международную доставку в более чем 30 стран мира

Автор: Владимир Костырин

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил о возобновлении Укрпочтой доставки посылок в более чем в 30 стран мира. Также уже был отправлен первый за время войны грузовой рейс на экспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра в Facebook.

Международная доставка от национального почтового оператора Укрпочта осуществляется в более чем 30 стран транзитом через Польшу и дальше отправляется международными авиалиниями.

"Вся информация об отправке товаров за границу доступна по ссылке: bit.ly/exportnews", - говорится в публикации.

Глава Мининфраструктуры отметил, что на днях отправился первый за 2 недели полномасштабного российского вторжения грузовой рейс в США в партнерстве с Windrose с посылками украинских предпринимателей на экспорт по маршруту Варшава - Нью-Йорк.

"В обратном направлении из Штатов в нашу страну прибыла гуманитарная помощь. Эти рейсы будут регулярными. Следующий - 15 марта", - сообщил Кубраков.

Ранее в министерстве инфраструктуры сообщили, что за 2 недели войны с РФ ущерб от разрушений украинской транспортной инфраструктуры оценивается в более 10 млрд долларов. Речь идет о дорогах, мостах, железной дороге, оборудовании аэропортов.

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УкрпочтаАлександр Кубраков