Укрпошта відновила міжнародну доставку у понад 30 країн світу

Міжнародна доставка від національного поштового оператора Укрпошта здійснюється в більш ніж 30 країн транзитом через Польщу і далі відправляється міжнародними авіалініями.

"Вся інформація про відправку товарів за кордон доступна за посиланням: bit.ly/exportnews", - йдеться в публікації.

Глава Мінінфраструктури зазначив, що днями відправився перший за 2 тижні повномасштабного російського вторгнення вантажний рейс до США в партнерстві з Windrose з посилками українських підприємців на експорт за маршрутом Варшава - Нью-Йорк.

"У зворотному напрямку зі Штатів до нашої країни прибула гуманітарна допомога. Ці рейси будуть регулярними. Наступний - 15 березня", - повідомив Кубраков.