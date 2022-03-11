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Укрпошта відновила міжнародну доставку у понад 30 країн світу

Автор: Володимир Костирін

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив про відновлення Укрпоштою доставки посилок в більш ніж в 30 країн світу. Також вже був відправлений перший за час війни вантажний рейс на експорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра у Facebook.

Міжнародна доставка від національного поштового оператора Укрпошта здійснюється в більш ніж 30 країн транзитом через Польщу і далі відправляється міжнародними авіалініями.

"Вся інформація про відправку товарів за кордон доступна за посиланням: bit.ly/exportnews", - йдеться в публікації.

Глава Мінінфраструктури зазначив, що днями відправився перший за 2 тижні повномасштабного російського вторгнення вантажний рейс до США в партнерстві з Windrose з посилками українських підприємців на експорт за маршрутом Варшава - Нью-Йорк.

"У зворотному напрямку зі Штатів до нашої країни прибула гуманітарна допомога. Ці рейси будуть регулярними. Наступний - 15 березня", - повідомив Кубраков.

Раніше в міністерстві інфраструктури повідомили, що за 2 тижні війни з РФ збиток від руйнувань української транспортної інфраструктури оцінюється в понад 10 млрд доларів. Йдеться про дороги, мости, залізниці, обладнання аеропортів.

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УкрпоштаОлександр Кубраков