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Войска РФ нанесли транспортной инфраструктуре Украины ущерб более 10 млрд долларов

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Понедельник 07 марта 2022 23:02
Войска РФ нанесли транспортной инфраструктуре Украины ущерб более 10 млрд долларов Фото: Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Ущерб от разрушений украинской транспортной инфраструктуры оценивается в более 10 млрд долларов за неполных две недели войны с РФ. Речь идет о дорогах, мостах, железной дороге, оборудовании аэропортов.

Об этом рассказал в телемарафоне министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"На конец прошлой недели мы подсчитали те убытки, которые касаются исключительно транспортной инфраструктуры. Это мы говорим о дорогах, мостах, железной дороге и том оборудовании, которое было повреждено при обстрелах наших аэропортов. Вот на конец прошлой недели эта цифра превышала 10 млрд долларов", - заявил министр.

По словам Кубракова, большинство поврежденных объектов Украина сможет восстановить в течение одного года, а вот крупные и комплексные объекты будут восстановлены сроком до двух лет.

Ранее мы писали, что оккупант перебрасывает авиацию в Беларусь, планируя новые удары по городам Украины.

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