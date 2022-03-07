Войска РФ нанесли транспортной инфраструктуре Украины ущерб более 10 млрд долларов
Ущерб от разрушений украинской транспортной инфраструктуры оценивается в более 10 млрд долларов за неполных две недели войны с РФ. Речь идет о дорогах, мостах, железной дороге, оборудовании аэропортов.
Об этом рассказал в телемарафоне министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
"На конец прошлой недели мы подсчитали те убытки, которые касаются исключительно транспортной инфраструктуры. Это мы говорим о дорогах, мостах, железной дороге и том оборудовании, которое было повреждено при обстрелах наших аэропортов. Вот на конец прошлой недели эта цифра превышала 10 млрд долларов", - заявил министр.
По словам Кубракова, большинство поврежденных объектов Украина сможет восстановить в течение одного года, а вот крупные и комплексные объекты будут восстановлены сроком до двух лет.
Ранее мы писали, что оккупант перебрасывает авиацию в Беларусь, планируя новые удары по городам Украины.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!