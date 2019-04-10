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"Укрпошта" сравнила суммы монетизированных субсидий по областям

Новости » Экономика    10.04.2019 - 13:50
"Укрпошта" сравнила суммы монетизированных субсидий по областям
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Самую большую субсидию получают в Черниговской области

Монетизированные субсидии через "Укрпошту" в марте получили около 1 млн пенсионеров на сумму 1,9 млрд грн. Об этом сообщает пресc-служба предприятия.

По данным пресс-службы, средняя сумма выплаченных субсидий составила 1 884 грн. Максимальный размер монетизированной субсидии составил 9 273 грн.

По средним размером субсидий лидируют области - Черниговская (3 042 грн), Ивано-Франковская (2 801 грн), Волынская (2 130 грн), а минимальный средний размер субсидий зафиксирован в Донецкой (1 493 грн), Николаевской (1 445 грн) и Одесской (1 258 грн) областях.

Наибольшая сумма выплаченных средств зафиксирована в г. Киеве и Киевской области - более 190,7 млн грн для почти 106 тысяч пенсионеров, в Харьковской - более 154,8 млн грн для почти 80 тысяч пенсионеров, Львовской областях - более 114 млн грн для более 60 тысяч пенсионеров.

Напомним, субсидии деньгами начали выплачивать с 1 марта 2019 года. Пенсионеры получают деньги для оплаты коммунальных платежей за февраль вместе с пенсией. Пенсионеры среди субсидиантов составляют около 75%. По последним расчетам средний размер монетизованої субсидии составит 1676 грн.

&quot;Укрпошта&quot; сравнила суммы монетизированных субсидий по областям

ukrposhta.ua

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд по состоянию на 25 марта 2019 года завершил финансирование пенсий и жилищных субсидий за месяц. На пенсионные выплаты в марте направлено 36,41 млрд грн, на монетизированные субсидии - 3,98 млрд грн.

По данным Государственной службы статистики, субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в феврале 2019 года получали 3735,1 тыс. домохозяйств.

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