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Пенсионный фонд начал финансирование пенсий и субсидий

Новости » Экономика    02.04.2019 - 17:15
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий и субсидий
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Пенсии выплачивают за апрель, субсидии - за март

Пенсионный фонд Украины 2 апреля начал финансирование пенсий за апрель и жилищных субсидий за март 2019 года. Об этом сообщает ПФУ на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, на пенсионные выплаты направлены первые 590,7 млн грн, на монетизированные субсидии - 84,6 млн грн.

Пенсионный фонд начал финансирование пенсий и субсидий

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд по состоянию на 25 марта 2019 года завершил финансирование пенсий и жилищных субсидий за месяц. На пенсионные выплаты в марте направлено 36,41 млрд грн, на монетизированные субсидии - 3,98 млрд грн.

Напомним, субсидии деньгами начали выплачивать с 1 марта 2019 года. Пенсионеры получают деньги для оплаты коммунальных платежей за февраль вместе с пенсией. Пенсионеры среди субсидиантов составляют около 75%. По последним расчетам средний размер монетизованной субсидии составит 1676 грн.

Все остальные могут получить субсидии в Ощадбанке с 12 марта. При получении первой субсидии в денежной форме через систему денежных переводов "Быстрая копейка" субсидианту будет предложено открыть текущий счет, на который в дальнейшем будет зачисляться субсидия.

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