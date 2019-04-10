"Укрпошта" порівняла суми монетизованих субсидій по областях

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найбільшу субсидію отримують в Чернігівській області

Монетизовані субсидії через "Укрпошту" у березні отримали близько 1 млн пенсіонерів на суму 1,9 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба підприємства.

За даними прес-служби, середня сума виплачених субсидій становила 1 884 грн. . Максимальний розмір монетизованих субсидій склав 9 273 грн.

За максимальним середнім розміром субсидій лідирують області - Чернігівська (3 042 грн), Івано-Франківська (2 801 грн), Волинська (2 130 грн), а мінімальний середній розмір субсидій зафіксований у Донецькій (1 493 грн), Миколаївській (1 445 грн) та Одеській (1 258 грн) областях.

Найбільша сума виплачених коштів зафіксована у м. Києві та Київській області - понад 190,7 млн грн для майже 106 тисяч пенсіонерів, Харківській - більше як 154,8 млн грн для майже 80 тисяч пенсіонерів, Львівській областях - понад 114 млн грн для понад 60 тисяч пенсіонерів.

Нагадаємо, субсидії грошима почали виплачувати з 1 березня 2019 року. Пенсіонери отримують гроші для оплати комунальних платежів за лютий разом з пенсією. Пенсіонери серед субсидіантів становлять близько 75%. За останніми розрахунками середній розмір монетизованої субсидії становитиме 1676 грн.

ukrposhta.ua

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд станом на 25 березня 2019 року завершив фінансування пенсій та житлових субсидій за місяць. На пенсійні виплати в березні направлено 36,41 млрд грн, на монетизовані субсидії - 3,98 млрд грн.

За даними Державної служби статистики, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у лютому 2019 року отримували 3735,1 тис. домогосподарств.