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"Укрпочта" сможет сообщать о доставке посредством SMS и интернета

Новости » Общество    18.12.2018 - 15:28
"Укрпочта" сможет сообщать о доставке посредством SMS и интернета
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кабмин внес изменения в правила предоставления услуг почтовой связи

Публичное акционерное общество "Укрпочта" сможет сообщать клиентам о доставке посредством SMS и интернета. Соответствующее решение сегодня принято на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, на заседании Кабмина утвердили изменения в правила предоставления услуг почтовой связи, согласно которым в процессе оказания услуг почтовой связи создаются возможности использования SMS-сообщений и интернета для оповещения клиентов о доставке посылки. В пояснительной записке отмечается, что это позволит получать услуги в наиболее удобное для клиентов время, а также внедрить новые способы доставки почтовых отправлений.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины стремится снизить безналоговую стоимость посылок из-за рубежа.

Ранее также стало известно, что наблюдательный совет "Укрпочты" возглавил бельгиец Бенуа Плеска с опытом приватизации в Румынии. У него есть опыт работы в Национальной почтовой службе Румынии, в которой на то время работало 29 тысяч сотрудников. Он готовил компанию к приватизации и руководил процессом финансовой реструктуризации ее долгов.

 

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