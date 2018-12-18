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"Укрпошта" зможе повідомляти про доставку допомогою SMS та інтернету

Новини » Суспільство    18.12.2018 - 15:28
"Укрпошта" зможе повідомляти про доставку допомогою SMS та інтернету
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кабмін вніс зміни до правил надання послуг поштового зв'язку

Публічне акціонерне товариство "Укрпошта" зможе повідомляти клієнтам про доставку допомогою SMS та інтернету. Відповідне рішення прийнято сьогодні на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, на засіданні Кабміну затвердили зміни до правил надання послуг поштового зв'язку, згідно з якими у процесі надання послуг поштового зв'язку створюються можливості використання SMS-повідомленнь та інтернету для оповіщення клієнтів про доставку посилки. У пояснювальній записці зазначається, що це дозволить отримувати послуги у найбільш зручний для клієнтів час, а також впровадити нові способи доставки поштових відправлень.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів України прагне знизити безподаткову вартість посилок з-за кордону.

Раніше також стало відомо, що наглядову раду "Укрпошти" очолив бельгієць Бенуа Плеска з досвідом приватизації в Румунії. У нього є досвід роботи в Національній поштовій службі Румунії, в якій на той час працювало 29 тисяч співробітників. Він готував компанію до приватизації і керував процесом фінансової реструктуризації її боргів.

 

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