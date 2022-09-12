"Укрпочта" проверит сотрудников на освобожденных территориях и приступит к выдаче пенсий

"Следующими, кто зайдет в только что освобожденные села, после украинских военных, будет украинская почта и украинские пенсии", - отметил Смелянский.

По его словам, "Укрпочта" уже готовится срочно доставить пенсии там, где их давно ждут. На первом этапе доставка будет производиться передвижными отделениями из Харькова, харьковской командой или работниками Днепровской дирекции в Херсонской области.

"Местных работников сможем допустить на работу после проведения соответствующих проверок. Те, кто добровольно получил русские паспорта, в нашей команде не будут! Таких нам уже начали "сливать", так что проведем ревизию измены как следует", - подчеркнул генеральный директор.