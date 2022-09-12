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"Укрпочта" проверит сотрудников на освобожденных территориях и приступит к выдаче пенсий

Новина українською →
Киев, Понедельник 12 сентября 2022 19:13
"Укрпочта" проверит сотрудников на освобожденных территориях и приступит к выдаче пенсий Фото: "Укрпочта" проверит сотрудников на освобожденных территориях и приступит к выдаче пенсий (ukrposhta.ua)
Автор: Константин Широкун

"Укрпочта" проведет массовые проверки своих сотрудников в освобожденных населенных пунктах в Харьковской и Херсонской областях. После проверок компания оперативно приступит к выдаче пенсий.

Об этом заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Следующими, кто зайдет в только что освобожденные села, после украинских военных, будет украинская почта и украинские пенсии", - отметил Смелянский.

По его словам, "Укрпочта" уже готовится срочно доставить пенсии там, где их давно ждут. На первом этапе доставка будет производиться передвижными отделениями из Харькова, харьковской командой или работниками Днепровской дирекции в Херсонской области.

"Местных работников сможем допустить на работу после проведения соответствующих проверок. Те, кто добровольно получил русские паспорта, в нашей команде не будут! Таких нам уже начали "сливать", так что проведем ревизию измены как следует", - подчеркнул генеральный директор.

Сегодня стало известно, что ВСУ за последние две недели освободили около 500 квадратных километров территории в Херсонской области. При этом украинским защитникам удалось деоккупировать пять населенных пунктов.

Также ранее сообщалось, что украинские военные в сентябре деоккупировали уже около 40 населенных пунктов в Харьковской области и в нескольких местах вышли на границу с Российской Федерацией.

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