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"Укрпошта" перевірить співробітників на звільнених територіях і приступить до видачі пенсій

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Київ, Понеділок 12 вересня 2022 19:13
"Укрпошта" перевірить співробітників на звільнених територіях і приступить до видачі пенсій Фото: "Укрпошта" перевірить співробітників на звільнених територіях і приступить до видачі пенсій (ukrposhta.ua)
Автор: Константин Широкун

"Укрпошта" проведе масові перевірки своїх співробітників у звільнених населених пунктах у Харківській та Херсонській областях. Після перевірок компанія оперативно приступить до видачі пенсій.

Про це заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Наступними, хто зайде в щойно звільнені села, після українських військових, буде Українська Пошта і українські пенсії", - зазначив Смілянський.

За його словами, "Укрпошта" вже готується терміново доставити пенсії там, де їх давно чекають. На першому етапі доставка буде проводитися пересувними відділеннями з Харкова, Харківською командою або працівниками Дніпровської дирекції в Херсонській області.

"Місцевих працівників зможемо допустити на роботу після проведення відповідних перевірок. Ті, хто добровільно отримав російські паспорти, в нашій команді не будуть! Таких нам вже почали "зливати", так що проведемо ревізію зради як слід", - підкреслив генеральний директор.

Сьогодні стало відомо, що ЗСУ за останні два тижні звільнили близько 500 квадратних кілометрів території в Херсонській області. При цьому українським захисникам вдалося деокупувати п'ять населених пунктів.

Також раніше повідомлялося, що українські військові у вересні деокупували вже близько 40 населених пунктів у Харківській області і в кількох місцях вийшли на кордон з Російською Федерацією.

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