"Укрпошта" перевірить співробітників на звільнених територіях і приступить до видачі пенсій

"Укрпошта" проведе масові перевірки своїх співробітників у звільнених населених пунктах у Харківській та Херсонській областях. Після перевірок компанія оперативно приступить до видачі пенсій.

Про це заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

"Наступними, хто зайде в щойно звільнені села, після українських військових, буде Українська Пошта і українські пенсії", - зазначив Смілянський.

За його словами, "Укрпошта" вже готується терміново доставити пенсії там, де їх давно чекають. На першому етапі доставка буде проводитися пересувними відділеннями з Харкова, Харківською командою або працівниками Дніпровської дирекції в Херсонській області.

"Місцевих працівників зможемо допустити на роботу після проведення відповідних перевірок. Ті, хто добровільно отримав російські паспорти, в нашій команді не будуть! Таких нам вже почали "зливати", так що проведемо ревізію зради як слід", - підкреслив генеральний директор.