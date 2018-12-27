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"Укрпочта" повысила тарифы

Новости » Экономика    27.12.2018 - 15:31
"Укрпочта" повысила тарифы
Фото: Укрпочта (РБК-Украина)

Тарифы повышаются примерно на 10% с 1 января 2019 года

АО "Укрпочта" установила с 1 января 2019 года новые тарифы на свои услуги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В частности, тарифы на пересылку почтовых отравлений (письма, открытки) в пределах Украины повышаются в среднем на 10%.

Тарифы на доставку посылок весом до 1 кг в тарифе "Стандартный" будут повышены в среднем на 10%, в тарифе "Экспресс" - на 20%. Для посылок с большим весом повышение менее значительное.

Напомним, в государственном бюджете на 2019 год предусмотрено возмещение для АО "Укрпочта" расходов на доставку пенсий. На возмещение затрат АО "Укрпочта" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению, выделяется 500 млн грн.

В декабре 2018 года "Укрпочта" достигла соглашения с Пенсионным фондом Украины относительно доставки и выплаты пенсий в 2019 году за счет 500 млн грн, выделенных в госбюджете на 2019 год.

Также "Укрпочта" официально приостанавливает с 17 декабря текущего года все действия, связанные с оптимизацией сельской сетей. Кроме того, будет проведена работа по трудоустройству на вакантные должности бывших работников, в случае их обращения.

"Укрпочта" отменила доплату за доставку в село в одном из тарифов "Укрпочта" отказалась от сокращения отделений и согласилась доставлять пенсии
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