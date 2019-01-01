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"Укрпошта" підвищила з 1 січня тарифи

Новини » Економіка    01.01.2019 - 12:00
"Укрпошта" підвищила з 1 січня тарифи
Фото: Укрпошта (РБК-Україна)

Вартість доставки листів і посилок зросте на 10-20%

АТ "Укрпошта" встановила з 1 січня 2019 року нові тарифи на свої послуги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зокрема, тарифи на пересилання поштових відправлень (листи, листівки) в межах України підвищуються в середньому на 10%.

Тарифи на доставку посилок вагою до 1 кг в тарифі "Стандартний" будуть підвищені в середньому на 10%, в тарифі "Експрес" - на 20%. Для посилок з великою вагою підвищення менш значна.

Разом з тим, в тарифі "Експрес" скасовується доплата в 12 грн за доставку в село.

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2019 рік передбачено відшкодування для АТ "Укрпошта" витрат на доставку пенсій. На відшкодування витрат АТ "Укрпошта" за надання послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошової допомоги населенню, виділяється 500 млн грн.

У грудні 2018 року "Укрпошта" досягла угоди з Пенсійним фондом України щодо доставки і виплати пенсій в 2019 році за рахунок 500 млн грн, виділених у державному бюджеті на 2019 рік.

Також "Укрпошта" офіційно припиняє з 17 грудня 2018 року всі дії, пов'язані з оптимізацією сільській мереж. Крім того, буде проведена робота з працевлаштування на вакантні посади колишніх працівників, у разі їх звернення.

"Укрпошта" підвищила тарифи "Укрпошта" скасовала доплату за доставку в село в одному з тарифів
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