"Укрпочта" и Poczta Polska упростят почтовые пересылки между странами: что изменится

Так, согласно меморандуму, стороны договорились о взаимном снижении тарифов на пересылку посылок. Соответствующий документ будет подготовлен и подписан до 15 сентября.

Кроме того, посылки можно будет отправить и получить во всех отделениях Poczta Polska и "Укрпочты". Также теперь сроки доставки станут в разы короче.

"Уже работаем с коллегами из "Укрзализныци" и с помощью министерства инфраструктуры планируем поставить часть посылок на "железные рельсы", чтобы не терять время на границе", - отметил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Вместе с тем, операторы обсудили совместный выпуск почтовой марки.

"Для реализации есть месяц времени, потому что понимаем свою ответственность перед людьми. Важно, чтобы украинский бизнес, импортирующий из Польши, имел надежный канал поставок", - добавил гендиректор украинской компании.