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"Укрпочта" и Poczta Polska упростят почтовые пересылки между странами: что изменится

Фото: отделение "Укрпочты" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

"Укрпочта" и почтовый оператор Польши Poczta Polska подписали меморандум о сотрудничестве. Он предусматривает упрощение почтовых пересылок между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

Так, согласно меморандуму, стороны договорились о взаимном снижении тарифов на пересылку посылок. Соответствующий документ будет подготовлен и подписан до 15 сентября.

Кроме того, посылки можно будет отправить и получить во всех отделениях Poczta Polska и "Укрпочты". Также теперь сроки доставки станут в разы короче.

"Уже работаем с коллегами из "Укрзализныци" и с помощью министерства инфраструктуры планируем поставить часть посылок на "железные рельсы", чтобы не терять время на границе", - отметил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Вместе с тем, операторы обсудили совместный выпуск почтовой марки.

"Для реализации есть месяц времени, потому что понимаем свою ответственность перед людьми. Важно, чтобы украинский бизнес, импортирующий из Польши, имел надежный канал поставок", - добавил гендиректор украинской компании.

Напомним, "Укрпочта" с 1 июля вернулась к довоенному графику работы в большинстве областей Украины. Вместе с тем, компания повысила тарифы.

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