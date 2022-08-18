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"Укрпошта" та Poczta Polska спростять поштові пересилки між країнами: що зміниться

Фото: відділення "Укрпошти" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

"Укрпошта" і поштовий оператор Польщі Poczta Polska підписали меморандум про співпрацю. Він передбачає спрощення поштових пересилань між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрпошти".

Так, згідно з меморандумом, сторони домовилися про взаємне зниження тарифів на пересилання посилок. Відповідний документ буде підготовлений і підписаний до 15 Вересня.

Крім того, посилки можна буде відправити і отримати у всіх відділеннях Poczta Polska і "Укрпошти". Також тепер терміни доставки стануть в рази коротше.

"Вже працюємо з колегами з "Укрзалізниці" і за допомогою Міністерства інфраструктури плануємо поставити частину посилок на "залізні рейки", щоб не втрачати час на кордоні", - зазначив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Разом з тим, оператори обговорили мпільний випуск поштової марки.

"Для реалізації є місяць часу, тому що розуміємо свою відповідальність перед людьми. Важливо, щоб український бізнес, що імпортує з Польщі, мав надійний канал поставок", - додав гендиректор Української компанії.

Нагадаємо, "Укрпошта" з 1 липня повернулася до довоєнного графіку роботи в більшості областей України. Разом з тим, компанія підвищила тарифи.

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