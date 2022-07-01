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"Укрпочта" с 1 июля изменила график работы и повысила тарифы

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Украина, Пятница 01 июля 2022 07:15
"Укрпочта" с 1 июля изменила график работы и повысила тарифы Фото: тарифы и график работы Укрпочты изменились с 1 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

"Укрпочта" с 1 июля вернулась к довоенному графику работы в большинстве областей Украины. Исключение составляют временно оккупированные территории Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей, где работа осуществляется в индивидуальном порядке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу компании.

Как отметили в пресс-службе, в некоторых освобожденных городах, где сейчас население вернулось лишь частично, отделения "Укрпочты" работают по сокращенному графику.

Изменения относительно крупногабаритных отправлений

"Укрпочта" будет принимать и доставлять крупногабаритные посылки: велосипеды, автомобильные бамперы, пуфы и прочее во всех областных центрах, а также в городах: Кременчуг, Краматорск, Кривой Рог, в выделенных отделениях для таких отправлений.

Крупногабаритним считается отправка фактическим весом до 30 кг, длиной наибольшей стороны от 0,7 м до 2 м, и суммой всех сторон (высота + длина + ширина) - до 3,5 м.

Также введены изменения и для отправлений весом более 30 кг. Максимальная масса такого отправления увеличивается до 600 кг.

Повышение тарифов

С 1 июля тарифы на услуги "Укрпочта Стандарт" вырастут в пределах Украины в среднем на 14% и в пределах области - на 13%.

Для примера отправление весом до 1 кг в пределах Украины, которое ранее стоило 31 грн, после пересмотра тарифов будет стоить 35 грн, доставка посылки весом до 15 кг - 75 грн по сравнению с 65 грн.

Отправка "Укрпочта Экспресс" подорожает на 14% в пределах области и 16% в пределах Украины. Если раньше посылка до 1 кг по Украине стоила 39 грн, то с 1 июля будет стоить 45 грн.

На 14% вырастет стоимость услуги "документы".

Напомним, AliExpress с 15 июня восстановил доставку в Украину через "Укрпочту". Доставка заказов будет осуществляться из Китая чартерными рейсами транзитом через Почту Латвии, а оттуда в Украину.

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