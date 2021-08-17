"Укрпошта" обнародовала перечень отделений, которые будут работать в День Независимости

"Укрпошта" будет работать в День Независимости Украины 24 августа. Предоставлять услуги будут дежурные отделения почтового оператора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Напомним, в этом году День Независимости выпадает на вторник, в связи с чем Кабмин перенес рабочий день с понедельника, 23 августа, на субботу, 28 августа. Таким образом, в Украине будет четыре выходных дня подряд - с 21 по 24 августа.

Национальный банк Украины (НБУ) определил порядок работы банковской системы в связи с переносом Кабинетом министров рабочих дней в 2021 году. Так, день работы банковской системы Украины в 2021 году переносится с понедельника 23 августа - на субботу 28 августа.

В праздничные дни на День Независимости, отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать следующим образом: 23 и 24 августа - график работы, по которому работают в воскресенье (может отличаться в зависимости от отделения).