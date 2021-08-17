"Укрпошта" оприлюднила перелік відділень, які працюватимуть у День Незалежності

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби компанії.

Нагадаємо, цього року День Незалежності випадає на вівторок, у зв'язку з чим Кабмін переніс робочий день з понеділка, 23 серпня, на суботу, 28 серпня. Таким чином, в Україні буде чотири вихідні дні поспіль - з 21 по 24 серпня.

Національний банк України (НБУ) визначив порядок роботи банківської системи у зв'язку з перенесенням Кабінетом міністрів робочих днів у 2021 році. Так, день роботи банківської системи України у 2021 році переноситься з понеділка 23 серпня - на суботу 28 серпня.

У святкові дні на День Незалежності, відділення та адресна доставка "Нової пошти" працюватимуть наступним чином: 23 і 24 серпня - графік роботи, за яким працюють в неділю (може відрізнятися в залежності від відділення).