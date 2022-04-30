"Укрпочта" обнародовала график работы в начале мая

По данным пресс-службы:

30 апреля и 7 мая, суббота - отделения работают по графику работы по субботам;

1 и 8 мая, воскресенье - работают только дежурные отделения;

2 и 9 мая - отделения работают по графику работы по понедельникам;

3 - 6 мая - работа по обычному графику;

С 10 мая - работа по обычному графику.

Напомним, в период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины.

Кроме того, выходной день не переносится на следующий после праздничного, если тот приходится на субботу или воскресенье.

Тому дополнительных выходных в мае не будет.