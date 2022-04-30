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"Укрпочта" обнародовала график работы в начале мая

Фото: "Укрпочта" обнародовала график работы до 10 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

"Укрпочта" обнародовала график работы до 10 мая. Во время войны праздничные дни отменяются, поэтому дополнительных выходных не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным пресс-службы:

  • 30 апреля и 7 мая, суббота - отделения работают по графику работы по субботам;
  • 1 и 8 мая, воскресенье - работают только дежурные отделения;
  • 2 и 9 мая - отделения работают по графику работы по понедельникам;
  • 3 - 6 мая - работа по обычному графику;
  • С 10 мая - работа по обычному графику.

Напомним, в период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины.

Кроме того, выходной день не переносится на следующий после праздничного, если тот приходится на субботу или воскресенье.

Тому дополнительных выходных в мае не будет.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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