"Укрпочта" обнародовала график работы в начале мая

"Укрпочта" обнародовала график работы до 10 мая. Во время войны праздничные дни отменяются, поэтому дополнительных выходных не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
По данным пресс-службы:
Напомним, в период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины.
Кроме того, выходной день не переносится на следующий после праздничного, если тот приходится на субботу или воскресенье.
Тому дополнительных выходных в мае не будет.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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