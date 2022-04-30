"Укрпошта" оприлюднила графік роботи на початку травня

"Укрпошта" оприлюднила графік роботи до 10 травня. Під час війни святкові дні скасовуються, тому додаткових вихідних не буде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
За даними прес-служби:
Нагадаємо, у період дії воєнного стану в Україні скасовані святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю України.
Крім того, вихідний день не переноситься на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.
Тому додаткових вихідних у травні не буде.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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