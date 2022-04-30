ru ua
Сб, 30 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Укрпочта" обнародовала график работы в начале мая

Новина українською →
Украина, Суббота 30 апреля 2022 16:28
"Укрпочта" обнародовала график работы в начале мая Фото: "Укрпочта" обнародовала график работы до 10 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

"Укрпочта" обнародовала график работы до 10 мая. Во время войны праздничные дни отменяются, поэтому дополнительных выходных не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным пресс-службы:

  • 30 апреля и 7 мая, суббота - отделения работают по графику работы по субботам;
  • 1 и 8 мая, воскресенье - работают только дежурные отделения;
  • 2 и 9 мая - отделения работают по графику работы по понедельникам;
  • 3 - 6 мая - работа по обычному графику;
  • С 10 мая - работа по обычному графику.

Напомним, в период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины.

Кроме того, выходной день не переносится на следующий после праздничного, если тот приходится на субботу или воскресенье.

Тому дополнительных выходных в мае не будет.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрпочта
NEWS
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны