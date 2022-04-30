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"Укрпошта" оприлюднила графік роботи на початку травня

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Україна, Субота 30 квітня 2022 16:28
"Укрпошта" оприлюднила графік роботи на початку травня Фото: "Укрпошта" оприлюднила графік роботи до 10 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Укрпошта" оприлюднила графік роботи до 10 травня. Під час війни святкові дні скасовуються, тому додаткових вихідних не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За даними прес-служби:

  • 30 квітня та 7 травня, субота - відділення працюють за графіком роботи по суботах;
  • 1 та 8 травня, неділя - працюють лише чергові відділення;
  • 2 та 9 травня - відділення працюють за графіком роботи по понеділках;
  • 3 - 6 травня - робота за звичайним графіком;
  • З 10 травня - робота за звичайним графіком.

Нагадаємо, у період дії воєнного стану в Україні скасовані святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю України.

Крім того, вихідний день не переноситься на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.

Тому додаткових вихідних у травні не буде.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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