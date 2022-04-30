"Укрпошта" оприлюднила графік роботи на початку травня

"Укрпошта" оприлюднила графік роботи до 10 травня. Під час війни святкові дні скасовуються, тому додаткових вихідних не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії .

За даними прес-служби:

30 квітня та 7 травня, субота - відділення працюють за графіком роботи по суботах;

1 та 8 травня, неділя - працюють лише чергові відділення;

2 та 9 травня - відділення працюють за графіком роботи по понеділках;

3 - 6 травня - робота за звичайним графіком;

З 10 травня - робота за звичайним графіком.

Нагадаємо, у період дії воєнного стану в Україні скасовані святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю України.

Крім того, вихідний день не переноситься на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.

Тому додаткових вихідних у травні не буде.